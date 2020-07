Marvin Balletshofer war ein junger, engagierter Mensch, der nicht nur Visionen hatte, sondern diesen auch Taten folgen ließ. Als er Luna im Jahr 2017 in Flugzeug kennenlernte war er noch BWL-Student, fing gerade an zu modeln. Bereits mit 19 Jahren gründetet er das Online-Portal ABIcrash, das Abiturienten aufs Mathe-Abi vorbereiten soll. Ein Start-up, das er mt großem Erfolg umsetzte. Heute gibt es das Angebot in 50 deutschen Städten. Ein Vermächtnis, das auch nach Marvins Tod weitergeführt werden soll, wie Luna Schweiger in ihrem Abschiedsbrief wissen lässt. Eine weitere Vision umzusetzen blieb dem erfolgreichen jungen Mann keine Zeit mehr. Nämlich die, ein großer Schauspieler zu werden.