1990 ging Madonna auf "Blond Ambition"-Tour - und mit ihrer legendären Darbietung von "Like a Virgin" in die Geschichte ein. Auf der Bühne trug sie ein goldenes Korsett mit kegelförmigem BH von Designer Jean Paul Gaultier. In ihrer aufreizenden Performance simulierte sie, wie sie sich selbst befriedigt. Während ihr in Kanada eine Haftstrafe drohte, rief der Vatikan zum Boykott des Konzerts auf. Keine Bühnen-Show hat Madonnas Image jemals wieder so nachhaltig geprägt. Bildrechte: dpa