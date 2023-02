Reif, schön und kritisiert: Immer mehr bekannte Namen erheben ihre Stimme gegen Altersdiskriminierung.



2021 sorgte Sarah Jessica Parkers "Sex and the City"-Comeback für Kontroversen. Fans kannten ihr Serien-Alter-Ego Carrie Bradshaw nur jung, verführerisch und selbstbewusst. In der Neuauflage "And Just Like That..." sind Carrie und ihre Freundinnen in ihren 50ern und müssen sich selbstverständlich mit ganz anderen Alltagsproblemen auseinandersetzen, als 20 Jahre zuvor - graue Haare und neugewonnene Falten inklusive. Auf die - logischerweise -älter gewordenen Schauspielerinnen hagelte oberflächliche Kritik ein. In der Vogue äußerte sich Sarah Jessica Parker zu den teils bösartigen Äußerungen: