Madonna ist an einer schweren bakteriellen Infektion erkrankt, darüber informiert ihr Manager Guy Oseary via Instagram. Seit Samstag soll die 64-jährige Sängerin mehrere Tage auf einer Intensivstation eines Krankenhauses in New York verbracht haben. Mittlerweile soll sie sich aber auf dem Weg der Besserung befinden. Trotzdem bleibt die Popdiva vorerst unter ärztlicher Beobachtung. Es werde eine vollständige Genesung erwartet.



Die amerikanische Klatschseite "Page Six" schrieb ohne nähere Quellenangabe, Madonna sei bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Sie sei in einem Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden, Tochter Lourdes Leon sei ihrer Mutter in den vergangenen Tagen nicht von der Seite gewichen.

Soll ihrer Mutter nicht von der Seite gewichen sein: Tochter Lourdes Leon. Bildrechte: dpa