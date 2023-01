Vier Jahrzehnte Madonna: Am Dienstagabend kündigte Madonna auf ihrer Website ihre "Celebration Tour" an. Starten soll das Spektakel bereits am 15. Juli im kanadischen Vancouver. Dann will Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen – auch in Deutschland sind Konzerte geplant. Am 15. November wird Madonna in Köln und am 28. November in Berlin performen.



"Ich freue mich darauf, so viele Songs wie möglich zu entdecken, in der Hoffnung, meinen Fans die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben", so Madonna.