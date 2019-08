Hat sich mit den musikalischen Märchen rund um den kleinen Drachen TABALUGA auch in die Herzen der jüngeren Generation gesungen: Peter Maffay Bildrechte: imago/VIADATA

Seit 50 Jahren auf der Bühne, am 30. August der 70. Geburtstag. Peter Maffay sieht man sein Alter nicht an, immerhin hat er eine wenige Monate alte Tochter, der auch er die Windeln wechselt - und mit Hendrikje Balsmeyer eine Frau an seiner Seite, die nicht mal halb so alt wie er ist. Das hält jung. Dennoch ist Peter Maffay bereits heute eine lebende Legende: allein durch seine Musik. Die Single "Du" hat den Sänger mit den rumänischen Wurzeln einem breiten Publikum bekannt gemacht, das war im Jahr 1970. Später wechselte er vom Schlager zur Rockmusik. Das hätte er viel früher tun sollen, findet Maffay heute. Seine Fans sind ihm dennoch treu geblieben: Ganze 17 Mal erreichte Peter Maffay bislang den ersten Platz der Deutschen Albumcharts - mehr Spitzenplatzierungen konnte bislang kein anderer nationaler oder internationaler Musiker einfahren.



Die Jüngeren kennen Peter Maffay seit Generationen vor allem durch seine Tabaluga-Märchen, zu denen er sich immer wieder neue Folgen ausdenkt. Mittlerweile gibt's den kleinen Drachen auch als Hörspiel, Zeichentrickfilmserie, Kinofilm und Musical. Auch damit ist Maffay ein Rekord gelungen - als erfolgreichste Konzeptalben.