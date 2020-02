Mai Duong Kieu schlüpft für die ARD-Serie "In aller Freundschaft" in die Rolle der Gehirn-Chirurgin Dr. Lilly Phan. Bereits vor zwei Jahren feierte die deutsch-vietnamesische Schauspielerin ihren Durchbruch mit der Serie „Bad Banks“, in der sie eine knallharte Bankerin spielt. Dass sie nun mit ihrer Rolle bei "Iaf" im Rampenlicht steht, ist für die 32-Jährige also nichts Neues mehr.

Kampfkunst als Leidenschaft

Auch bevor sie ihre Schauspielkarriere begann, stand Mai Duong Kieu in der Kung-Fu-Schule ihres Vaters in Chemnitz bei Shows oft im Fokus. Für die Sachsenklinik tauscht die Schauspielerin nun aber ihre Boxhandschuhe gegen einen weißen Kittel. Ihre große Leidenschaft für die Kampfkunst rückt damit zwar ein wenig in den Hintergrund, privat bleibt sie ihrem Hobby jedoch treu.