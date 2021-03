Schlager-Quiz Maite Kelly meldet sich mit "Hello!" zurück

Maite Kelly hat die Corona-Pause kreativ genutzt: Zwischen Herd und Homeschooling hat die Sängerin an einem neuen Album gearbeitet. Jetzt ist mit "Hello!" ihr dritter Schlager-Longplayer mit 12 brandneuen Songs erschienen. Vor allem die Vorab-Single "Einfach Hello" ist eine Hommage an ihre Kollegen und das Schlager-Genre.