Herbert Grönemeyer ist mittlerweile nicht nur tief im Westen Deutschlands verwurzelt, wie er im Kultsong "Bochum" singt, sondern auch im Norden der Baleareninsel Mallorca. Genauer: in Sóller. Hier soll er eine Finca besitzen – und ist damit in bester Promi-Gesellschaft.

Was haben Ex-König Juan Carlos, Peter Maffay und Robbie Williams gemeinsam? Sie alle sollen einen Sommerwohnsitz im Nordosten der Insel ihr Eigen nennen. Was für eine Nachbarschaft! Laut mallorca.com habe sich der zurückgetretene Monarch Juan Carlos seit 2014 öfter mal in seiner Residenz in Cala Major blicken lassen, wobei er die vergangenen zwei Jahre im Exil in seiner Wahlheimat Abu Dhabi verbracht hat.