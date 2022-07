Ist unser National-Torhüter knauserig? Das werden sich viele Menschen fragen, die in den vergangenen Tagen die Geschichte um Taxifahrer Hazir S. aus München verfolgt haben. Der 48-Jährige hatte die Ehre, Manuel Neuer und einen Begleiter in seinem Taxi zu chauffieren. Nach Dienstende entdeckte er die Geldbörse des Fußball-Stars in seinem Wagen. Darin zwei Kreditkarten, ein Führerschein - und nicht wenig Geld.



Hazir S. scheute weder Kosten noch Mühen, das verlorene Portemonnaie seinem Besitzer zurückzubringen, fuhr dafür zweimal von München an den Starnberger See. Dadurch sind ihm angeblich 400 Euro Taxikosten entstanden. Doch der Finderlohn, auf den er gehofft hatte, blieb ihm verwehrt. Nachdem er sich an den FC Bayern gewandt hatte, wurde ihm grußlos ein signiertes Trikot des Nationalspielers zugesandt. Für Hazir S. eine riesengroße Enttäuschung.