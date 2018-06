Sein Kumpel Florian Eberharter hat Marc Pircher zum 40. Geburtstag einen Tandem-Fallschirmsprung geschenkt. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen aus der Musikschule. "Ich musste mir schon was Spezielles einfallen lassen. Diesen Mann zu überraschen, das ist ja nicht so einfach", sagte Eberharter vor dem Sprung.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Und so ist es dann passiert: Vor dem Sprung traf Marc Pircher noch völlig entspannt und locker am Helikopter-Startplatz in Tirol ein. Auch als der Helikopter startete, war noch alles im grünen Bereich. Doch in Schwindel erregender Höhe öffnete Fallschirmspringer Franz Arnold dann die Tür: "Wir waren auf 3.000 Metern. Auf einmal macht der die Tür auf. Dann ist Dir erst einmal bewusst, dass es da einfach runtergeht", sagt Marc Pircher. "Brutal! Und dann denkst Du: Warum mache ich das?" Der nächste Schockmoment dann, als der Tandemspringer die Reißleine zog.