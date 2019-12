BRISANT-Moderatorin Mareile Höppner führt an der Seite von Gastgeber José Carreras durch den Abend, Sportschau-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra hält über den aktuellen Spendenstand auf dem Laufenden

BRISANT-Moderatorin Mareile Höppner führt an der Seite von Gastgeber José Carreras durch den Abend, Sportschau-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra hält über den aktuellen Spendenstand auf dem Laufenden

Charity-Event 2019 An der Seite von José: Mareile Höppner moderiert Carreras-Gala

Im vergangenen Jahr warb sie am Gala-Telefon für Spenden, in diesem Jahr führt sie an der Seite von Gastgeber José Carreras durch den Abend: Moderatorin Mareile Höppner. Für die BRISANT-Frontrfau ein doppeltes Heimspiel. Zum einen wird die Spenden-Gala zugunsten leukämiekranker Menschen aus Leipzig übertragen, zum anderen ist Höppner seit vielen Jahren Botschafterin der Leukämie-Stiftung des Startenors.