Gastrolle in "Rote Rosen" Bei Maren Gilzer geht es privat und beruflich um die Liebe

Sechszehn Jahre lang war Maren Gilzer als Krankenschwester Yvonne Habermann in der Serie "In aller Freundschaft" zu sehen, 2014 war Schluss und jetzt hat sie das Serienfieber wieder gepackt. Bei "Rote Rosen" hat sie eine Gastrolle ergattert und in die kann sie sich ziemlich gut hineinfühlen. Es geht um Liebe.