Elisa ist die echte Newcomerin an diesem Abend. An Selbstbewusstsein mangelt es allerdings nicht, denn die Frage ob sie „Jetzt endlich Popstar in ihre Bio schreiben darf“ stellt sich nach ihrem Auftritt bei Friends of Mark Forster nicht mehr. Elisa schreibt Songs, in denen sie sich von Ikonen wie Tove Lo oder Dua Lipa inspirieren lässt und bezeichnet sich selbst als digitale Entertainerin. Vielleicht gehört ihr auch demnächst zu einem ihrer 82k Fans bei Tik Tok. Bildrechte: MDR SPUTNIK