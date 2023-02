Außerdem hat Mark Keller seine Liebe zur Musik wiederentdeckt und bringt am 22. Februar ein Musikalbum heraus. Eingefleischte Fans erinnern sich vielleicht noch: Mark Keller wurde in der "Rudi Carrell Show" entdeckt und brachte in den 1990ern mehrere CDs heraus.



Das Tüpfelchen auf dem i: Auch privat läuft es aktuell richtig rund, wie er im Interview mit "Bunte" verriet: Mit seiner Partnerin Anna hat er das große Glück gefunden: "Diese große Liebe in der zweiten Lebenshälfte ist ein großes Glück."