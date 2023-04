Medienberichten zufolge ist Marteria alias Marten Laciny am 30. März in North Carolina in den USA kurzzeitig unter Arrest gestellt worden. Gegen eine Kaution über 5.000 Dollar habe das Police Department in Charlotte im Mecklenburg County den 40-Jährigen jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.



Ein Mugshot des HipHop-Stars findet sich auf der Internetseite des Police Departments. Dass letzteres ausgerechnet im Mecklenburg County liegt, liest sich fast wie ein Aprilscherz. Denn Marteria ist gebürtiger Mecklenburger...