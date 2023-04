Spielt in der Regel in ausverkauften Hallen: Marteria ist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands.

Spielt in der Regel in ausverkauften Hallen: Marteria ist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Medienberichten zufolge war Marteria Ende März in North Carolina in den USA kurzzeitig unter Arrest gestellt worden. Es folgte ein Verfahren, nachdem Vorwürfe wegen Körperverletzung gegen ihn erhoben wurden. Die wurden nach Angaben seines Anwalts gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) von der Justiz in Amerika wieder fallen gelassen.

Der gebürtige Rostocker Marteria, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, war Polizeiangaben zufolge in der Nacht vom 29. auf den 30. März in der US-Großstadt Charlotte kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Der Vorwurf der Behörden gegen den "Lila Wolken"-Rapper hatte damals zunächst auf Körperverletzung durch Strangulation sowie Angriff auf eine Frau in einem Innenstadt-Hotel gelautet.