Welch Überraschung live im Fernsehen: Schlager-Legende Matthias Reim hat nicht nur heimlich seine Lebensgefährtin Christina Stark geheiratet - er wird auch wieder Vater. Zum siebtenmal. Das verkündeten die werdenden Eltern am Samstagabend in Florian Silbereisens Show "Schlagerboom 2021". Nicht zu übersehen war aber schon zuvor Christinas Babybäuchlein im engen weißen Kleid, als sie ihren Song "Rock mein Herz" performte.

Reim und die 32 Jahre alte Christina hätten am 14. April 2020, mitten im Corona-Lockdown, geheiratet, erzählte Reim dem verblüfften Moderator Florian Silbereisen. "Da waren wir acht Jahre zusammen, da war es wirklich an der Zeit", sagte der 63-Jährige. Sie hätten die Hochzeit damals aber nicht öffentlich machen wollen. "Wir haben gesagt, es ist nur was zwischen uns."