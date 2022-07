Mit "Looking for Freedom" feierte David Hasselhoff, der bis dato als Schauspieler in "Night Rider" brillierte, im Jahr 1989 seinen Durchbruch als Sänger. Insbesondere in Deutschland sorgte er mit dem Song im Jahr des Mauerfalls für Begeisterungsstürme.



Klar, dass "The Hoff" sich nicht lumpen ließ - und seine Freiheits-Hymne zum Jahreswechsel 89/90 an der Berliner Mauer performte.