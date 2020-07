"Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht" - ein Song, der Matthias Reim seinen Durchbruch beschert hat und sinnbildlich für sein Liebesleben zu stehen scheint. Denn die Schlager-Ikone ist stolzer Vater von gleich sechs Kindern aus fünf Beziehungen. Auch wenn es mit den Frauen nicht dauerhaft geklappt hat, für den Nachwuchs drückt Matze Reim gern mal ein Auge zu. Und in Sachen Liebe ist er seit einigen Jahren mit Schlagersängerin Christin Stark kinderlos, aber glücklich.

Auch wenn es mit Julian und Marie Reim gleich zwei seiner Sprösslinge ins Rampenlicht zieht, vier seiner Kinder sind in der Öffentlichkeit nicht präsent. Bei seiner Erstgeborenen, dem "Resultat" seines ersten Mals, ist das kein Wunder. Denn von ihrer Existenz hat der Sänger erst erfahren als sie bereits 40 Jahre alt und selbst schon Mutter war. Das ist mittlerweile gut fünf Jahre her - und der Sänger ein stolzer Opa.

Für seinen ältesten Sohn hat Matthias Reim ein Lied geschrieben: "Bastian - Blaulicht in der Nacht". Der gemeinsame Sohn mit Ehefrau Miriam kam 1987 schwerbehindert zur Welt. In der ihm gewidmeten Ballade besingt Reim das elterliche Bangen um das Wohlergehen des kranken Kindes. Heute lehnt der Sänger es ab, öffentlich über Bastian zu sprechen.

Ganz anders Julian Reim, gemeinsamer Sohn von Matze Reim und Ehefrau Nr. 2, Margot "Mago" Scheuermeyer, die als Maskenbildnerin und Backgroundsängerin arbeitet. Bereits im zarten Alter von 13 Jahren begleitet Julian seinen Vater als Gitarrist bei einem Auftritt in der "Willkommen bei Carmen Nebel"-Show. Auch sein Songwriter-Talent lässt nicht lange auf sich warten. Julian ist noch Schüler, als er mit "Die Leichtigkeit des Seins" für seinen Vater den ersten Hit schreibt.

Jetzt, mit Mitte zwanzig, ist Julian Reim endgültig in die Fußstapfen seines berühmten Vaters getreten. Und das mit Erfolg. Mit einem Sieg in der MDR-Show "Schlagerchance" hat sich der Reim-Spross im vergangenen Herbst einen Auftritt bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom" in der Dortmunder Westfalenhalle gesichert und prompt geliefert. Zu Beginn dieses Jahres wurde er bei den "Schlagerchampions" mit einer "Eins der Besten" als Shootingstar des Jahres 2019 gefeiert. Kein Wunder, dass seine zweite Single unter dem Titel "Euphorie" erschienen ist.