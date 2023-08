18.07.2023 | Ariana Grande: Trennung nach zwei Jahren Ehe?

Verliebt, verlobt, verheiratet - geschieden? Ariana Grande wurde ohne Ehering beim großen Wimbledon-Finale gesehen - für viele eine eindeutige Bestätigung der brodelnden Gerüchteküche. Seit Monaten heißt es, dass es zwischen der Sängerin und dem Luxusimmobilienmakler heftig kriseln soll. Wie US-Medien unter Berufung auf anonyme Quellen berichten, sollen sich die 30-Jährige und Dalton Gomez nun sogar nach zwei Jahren Ehe getrennt haben.



Wie ein Insider laut "Entertainment Tonight" berichtet, sollen die Freunde des Paares "stets besorgt um ihre stürmische Romanze" gewesen sein und hätten gefühlt, "dass ihre Beziehung letztlich kurzlebig sein würde". Ein anderer Insider habe laut dem US-Magazin "People" erklärt, dass die beiden bereits seit einer Weile getrennte Wege gehen und "still und liebevoll an ihrer Freundschaft arbeiten". Beim großen Wimbledon-Finale fällt auf: Ariana Grande zeigt sich ohne Ehering - und neben Andrew Garfield, aber wohl nur freundschaftlich. Bildrechte: Getty Images

Im Mai hatte Ariana Grande noch auf Instagram den zweiten gemeinsamen Hochzeitstag der beiden gefeiert. In einer Instastory schrieb sie zu einem Kussfoto: "Ich liebe ihn so sehr". Sowohl Ariana Grande als auch Dalton Gomez haben sich zu den Trennungsgerüchten bisher nicht geäußert.

17.07.2023 | Sänger Oli P. und seine Frau haben sich nach Krankheit zurück ins Leben gekämpft

Anfang 2020 erkrankte die Frau von Oli P. an einem Hirntumor. In Folge dessen musste sie sich einer gefährlichen Operation unterziehen. In einem Interview mit der DPA verriet der Sänger jetzt über die Zeit nach der OP "Wir wussten nicht, ob wir als Paar wieder so leben können wir vorher."



Für beide stand allerdings fest: Wir lassen uns nicht unterkriegen! Und das haben sie laut Oli P. geschafft: "Wir haben uns ins Leben zurückgekämpft." Seitdem wisse er auch, was Freiheit ist - in seinem Fall nämlich ein ganz normales Leben mit seiner Frau führen zu können. Auf seinem neuen Album "Hey Freiheit" darf ihn seine Frau sogar in einem gemeinsamen Duett unterstützen. Sänger Oli P. und seine Ehefrau haben es nach einer schweren Krankheit geschafft, sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Bildrechte: IMAGO / APress

15.07.2023 | Nino de Angelo will noch einmal "Ja" sagen

Nach vier gescheiterten Ehen will es Nino de Angelo erneut wagen: Der "Jenseits von Eden"-Sänger will nochmal heiraten. Und zwar genau an seinem 60. Geburtstag am 18. Dezember in Las Vegas. "Das ist mein Geschenk zu meinem Geburtstag, ich heirate die Frau, die ich liebe. […] Und zwar nur wir beide. Ich habe vier Mal geheiratet, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen."



Nino de Angelo lebt seit einigen Jahren mit seiner Freundin auf einem Pferdehof im Allgäu - doch für die Zukunft haben die beiden andere Pläne. Das Paar zieht es in den Süden. "Spätestens in fünf Jahren wollen wir ganz in der Toskana leben. Wir haben dort schon etwas im Auge. Nächste Woche fahren wir hin und sehen es uns an. Nino de Angelo glaubt auch nach vier gescheiterten Ehen an die Liebe. Bildrechte: dpa

14.07.2023 | Lisa Marie Presley: Gerichtsmedizin gibt Todesursache bekannt

Im Januar ist Lisa Marie Presley, die Tochter von Rock 'n' Roll-Legende Elvis, plötzlich gestorben. Rund ein halbes Jahr später steht nun die Todesursache fest.



Lisa Marie Presley starb an den Langzeitfolgen einer gewichtsreduzierenden Operation. Das steht in einer Mitteilung der Gerichtsmedizin im Los Angeles County. Der Eingriff lag zwar bereits Jahre zurück, durch die OP habe sich jedoch Narbengewebe gebildet, das wiederum zu einem Dünndarmverschluss geführt habe. Ihr Tod werde als natürlich eingestuft.



Lisa Marie Presley habe am 12. Januar - am Tag ihres Todes - über schwere Bauchschmerzen geklagt. Später hat ihr Mann sie in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas leblos aufgefunden.

Lisa Marie Presley wurde in Graceland neben ihrem Sohn Benjamin beigesetzt. Bildrechte: dpa

Aus dem toxikologischen Bericht geht außerdem hervor, dass in Lisa Marie Presleys Blut unter anderem das Schmerzmittel Oxycodon gefunden worde - jedoch in einer "therapeutischen" und ungefährlichen Konzentration. Auch ein Medikament gegen Depressionen konnte nachgewiesen werden. Nach Meinung des Gerichtsmediziners habe aber keine der Substanzen zu Lisa Maries Tod beigetragen.

13.07.2023 | Sidos Kinder erwischten ihn beim Kiffen

Schlechtes Vorbild? Rapper Sido macht aus seinem Cannabis-Konsum kein Geheimnis - auch nicht vor seinen Kids. Im Interview mit dem "Stern" verriet der Künstler jetzt, dass ihn seine vier Söhne sogar schon einmal beim Kiffen erwischt hätten. "Meine Kinder haben mich gesehen, aber die Jüngeren wussten lange nicht, dass das keine Zigaretten sind", so Sido.

Kiffen, wenn die Kinder dabei sind? Für Sido anscheinend kein Problem. Bildrechte: IMAGO/HMB-Media

Mit Moderatorin Charlotte Würdig hat Sido zwei Kinder. Zwei weitere Söhne stammen aus einer früheren Beziehung. Sein Nachwuchs findet es aber gar nicht gut, dass Papa dem Marihuana nicht abgeneigt ist. "Sie wollen nicht, dass ich rauche, egal was", so Sido. Sido und Charlotte Würdig waren zehn Jahre verheiratet. Bildrechte: IMAGO / VISTAPRESS

Wirft man einen Blick zurück in Sidos Vergangenheit, kommt diese Haltung auch nicht von ungefähr. So gab er erst im letzten Jahr zu, während des Corona-Lockdowns 2020 größere Mengen an Ecstasy, Speed und Kokain konsumiert zu haben. Das habe letztlich auch zur Trennung von Ehefrau Charlotte Würdig geführt.



Trotz der negativen Erfahrungen will Sido dem Kiffen nicht abschwören. Er spricht sogar von einer "Cannabis-Sucht" - und wirbt gleichzeitig für die Legalisierung der Rauschdroge. "Mir ist es auch wirklich wichtig zu zeigen, dass Cannabis mehr kann, als nur high zu machen." So habe er "einen guten Freund, der Tourette hat. Mit medizinischem Cannabis kann er seine Tics besser kontrollieren."

12.07.2023 | Matt Damon: Foto mit Seltenheitswert

Die 14-jährige Gia steht links neben ihrem Vater, die 12-jährige Stella rechts neben ihm. Die dritte im Bunde, die 24-jährige Alexia, steht neben Stella.

Matt Damon und seine Töchter - Gia und Stella sind Damons leibliche Töchter, Alexia hat der Schauspieler als kleines Kind adoptiert - kamen Begleitung von Freunden zur Premiere von Damons neuem Film "Oppenheimer". Nicht auf dem Foto ist die Mutter der Mädchen, Luciana, und die vierte Schwester, Isabella. Matt Damon posierte zwar auch alleine, kam aber nicht alleine zur Premiere in Paris. Bildrechte: IMAGO / Starface

In dem Film von Regisseur Christopher Nolan spielt Damon einen Lieutenant, unter dessen Aufsicht das Team um J. Robert Oppenheimer, gespielt von Cillian Murphy, die erste Atombombe entwickelt.

Matt Damon mit seinen Töchtern Gia, Stella und Alexia sowie Freunden der Familie. Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

10.07.2023 | Oliver Pocher: Triumph nach Ohrfeige

Insgesamt 50.000 Euro Schmerzensgeld und Entschädigung soll Oliver Pocher vom Rapper Fat Comedy bekommen. Dieser hatte ihn im März 2022 am Rande eines Boxkampfes ins Gesicht geschlagen und die Aufnahmen davon im Netz verbreitet. Pocher hatte daraufhin Zivilklage eingereicht. Oliver Pocher hat nach dem Ohrfeigen-Urteil gut Lachen. Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures