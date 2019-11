Facebook & Instagram Ein doppelter Max? Giesinger warnt vor Fake-Profilen!

Max Giesinger will nicht einer von 80 Millionen sein - zumindest nicht einer von 80 Millionen Max Giesingers! Was damit gemeint ist? Via Facebook und Instagram warnt der Singer & Songwriter vor Fake-Profilen in den sozialen Netzwerke, die seinen Namen nutzen, um Kasse zu machen. Also: Auch wenn Fanliebe manchmal blind macht - immer schön auf den blauen Haken achten! Denn den gibts nur einmal, auch unter 80 Millionen ...