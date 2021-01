Eigene Show "Lebenslieder": Max Mutzke singt mit Promis

Max Mutzke - seines Zeichens Vollblutmusiker - probt den Rollenwechsel. Der 39-Jährige wird zum Gastgeber. "Lebenslieder" heißt seine musikalische Talkshow im Ersten. Alles dreht sich um den "Soundtrack des Lebens" eines prominenten Gastes. Los geht’s am 26. Januar. Aufgezeichnet wurden die vier Sendungen bereits im Sommer.

Es geht aber nicht nur um die Titel, sondern vor allem um die Gefühle und Erinnerungen, die mit diesen "Lebensliedern" verbunden sind. Am Ende entstehen überraschende und unterhaltsame Geschichten von ganz besonderen Gästen.

Den Auftakt am 26. Januar macht Schauspielerin Annette Frier. Und die hat sich sogar selbst ans Piano gesetzt, um den Liebes-Evergreen "Killing me softly" zum Besten zu geben. Außerdem erfahren wir, warum sie Klaus Lage und Stevie Wonder liebt. Zu sehen im Ersten ab 22:50 Uhr.