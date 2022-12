Maxi Jazz wurde 1957 in Brixton im Süden Londons als Maxwell Fraser geboren. Zusammen mit seinen Bandkollegen Jamie Catto, Rollo und Sister Bliss gründete er "Faithless" 1995. Die Band feierte ihre größten Erfolge mit Hits wie "Insomnia" oder "God is a DJ" und avancierte zu einer der beliebtesten Dance-Bands in Großbritannien und der ganzen Welt.



Der Song "Insomnia" aus dem Gründungsjahr, der die berühmte Liedzeile "I can’t get no sleep" enthält, wurde 2013 von den Lesern des Magazins "Mixmag" zur fünftgrößten Dance-Aufnahme aller Zeiten gewählt.



Maxi Jazz scherzte in einem Interview von 2020: "Wenn ich jedes Mal ein Pfund dafür hätte, wenn jemand kommt und sagt 'Ich kann nicht schlafen', würde ich auf der Raumstation leben."