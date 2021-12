Die zwölf Geschworenen des Prozesses in New York fällten ihr Urteil am Mittwoch nach fünftägigen Beratungen. Ghislaine Maxwell wurde vorgeworfen, dem US-Multimillionär Jeffrey Epstein geholfen zu haben, einen Ring zum sexuellen Missbrauch von jungen Mädchen aufzubauen. Zum Zeitpunkt der Taten waren die Opfer zwischen 14 und 17 Jahre alt.