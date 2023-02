Megan Fox war von 2010 bis 2021 mit dem Schauspieler Brian Austin Green verheiratet. Doch bereits 2020 gab Megan die Trennung von dem Vater ihrer drei Kinder bekannt und zeigte sich öffentlich mit dem exzentrischen Rapper Machine Gun Kelly. Am 12. Januar 2022 gaben die beiden sogar ihre Verlobung bekannt. Das Paar zelebrierte auf roten Teppichen und im Worldwideweb seine Liebe – und eckte dabei immer wieder an. In Interviews sprachen die beiden offen über wilden Sex und verrieten unter anderem, dass sie sich ab und zu ein paar Tröpfchen Blut des jeweils anderen gönnen würden.

Zuletzt sah man die beiden gemeinsam beim Super Bowl. Dort feierten sie auf einer Party des Rappers Drake. Bald darauf kamen auf Social Media Vermutungen auf, dass Machine Gun Kelly seiner Verlobten nicht immer treu war. Der Vorwurf: Der Rapper soll eine Affäre mit seiner Gitarristin Sophie Lloyd haben.



Megan Fox befeuerte die Gerüchte, indem sie auf ihrer Instagram-Seite nicht nur alle Pärchenfotos löschte und ihrem Verlobten entfolgte, sondern dazu auch noch kryptische Zeilen aus dem Beyoncé-Song "Pray You Catch Me" teilte: "You can taste the dishonesty/ it’s all over your breath". Übersetzt: "Du kannst die Unehrlichkeit schmecken / es ist alles in deinem Atem".