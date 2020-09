Der amerikanische Street-Art-Künstler Brad Downey und der slowenische Kettensägenkünstler Ales Zupevc hatten im Sommer 2019 ein lebensgroßes, hölzernes Abbild von Melania in eine Linde gesägt. Kurz danach fiel die Statue einem Feuer zum Opfer - Unbekannte hatten die Präsidentengattin kurzerhand angezündet. Ausgerechnet am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag.

In ersten Reaktionen in den sozialen Netzwerken wurde die Zerstörung begrüßt. Das Werk sei "eine Schande für das ganze Land" gewesen. Viele hatten es als "Vogelscheuche" tituliert. Vielleicht bleibt die Bronzeskulptur des Künstlers Rok Pahor länger stehen.

Viel Spott musste auch Cristiano Ronaldos Büste am Flughafen von Madeira einstecken. Zu Ehren des geborenen Madeirensers wurde der Flughafen in Funchal in "Aeroporto Internacional Madeira - Cristiano Ronaldo" umbenannt. Und so enthüllte Bildhauer Emanuel Santos enthüllte Anfang 2017 eine Bronzeskulptur des Ausnahmefußballers.