Ihre musikalische Karriere startete die heute 31-Jährige an der Seite ihres Vaters Andreas Müllmann. Der brachte ihr nicht nur die ersten Griffe auf der Harmonika bei, sondern ließ die Tochter auch in der eigenen Band auftreten. Ein Support, den Melissa Naschenweng heute nicht mehr nötig hat. Ihre letzten beiden Studioalben - "Wirbelwind" und "LederHosenRock" - sowie die Single "I steh auf Bergbauernbuam" erreichten mühelos Platin-Status. Mit ihrem aktuellen und ersten Live-Album "Bergbauernshow LIVE", das bei einem Open-Air in Kufstein aufgenommen wurde, vertrieb sie sogar Helene Fischer von der Spitze der österreichischen iTunes-Charts.

Schon lange ist Melissa Naschenwengs Erfolg nicht mehr auf Österreich oder ihre Heimat Kärnten beschränkt. Auch in Deutschland ist die Sängerin in vielen Fernsehformaten gern gesehener Gast.



Am 31. Dezember wird sie in der "Silvestershow mit Jörg Pilawa" im Ersten ins neue Jahr feiern.