Pinkfarbene Hotpants, sexy Outfits und eine steirische Harmonika, von der man glaubt, dass die zierliche Blondine sie kaum halten kann. Das sind die Markenzeichen von Melissa Naschenweng . In Österreich ist die Schagersängerin mit dem breiten Kärntner Dialekt ein echter Star. Ob "Die Starnacht am Wörthersee" oder "Wenn die Musi spielt", Melissa Naschenweng sollte nicht fehlen. Mit "I steh auf Bergbauernbuom" hat sie sich in die Herzen ihrer Fans gesungen - und so manchem aus der Seele gesprochen.

Jetzt werden dem sexy Schlagerstar der Alpenrepublik ganz neue Weihen zuteil. Denn der Special Guest zu Helene Fischers bislang erstem bestätigtem Konzert im kommenden Jahr ist: Melissa Naschenweng! "Noch nie war ich so glücklich meinen Namen auf einem Plakat zu lesen, wie auf diesem! I bin in jetzt schon ATEMLOS!!!!!" lässt Wirbelwind Melissa ihre Fans via Facebook wissen. Stattfinden wird der gemeinsame Auftritt am 4. April 2020 im österreichischen Bad Hofgastein. Der Ticketvorverkauf dafür beginnt am 11. September, 9 Uhr.