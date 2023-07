In ihrer Heimat ist sie schon ein Star, gilt als "Helene Fischer von Österreich". Doch auch in Deutschland wächst Melissa Naschenwengs Beliebtheit. Spätestens seit die Kärntnerin die diesjährige "Starnacht am Wörthersee" eröffnet hat, fliegen ihr die Herzen zu.



Doch Melissa Naschenweng hat ihr Herz schon verschenkt - an Toni Gabalier, Bruder von Volks Rock 'n' Roller Andreas Gabalier.