Wie die Sprecherin sagte, sollen die Einnahmen über die Metallica-eigene Stiftung "All Within My Hands" komplett an die Opfer der Flutkatastrophe weitergegeben werden. Mitte Juli kam es vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durch extremes Hochwasser zu Schäden in Milliarden-Höhe. Rund 200 Menschen verloren ihre Leben. Zum 30. Geburtstag des sogenannten Schwarzen Albums der Heavy Metal-Band werden auch diverse Cover-Versionen von Miley Cyrus, Elton John und Dave Gahan von Depeche Mode veröffentlicht. Auch hier sollen die Erträge an gemeinnützige Organisation gehen.