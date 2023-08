Ich glaube, das, was man heute als Lernbehinderung bezeichnen würde, ist etwas, das ich hatte, als ich aufwuchs, nur dass sie es damals nicht so nannten. Ich litt an Zwangsstörungen und an ADHS. Ich kann mich wirklich sehr stark auf das konzentrieren, was ich gerade mache: Egal ob Musizieren oder Schreiben, ich kann mich da sehr fokussieren. [...] Aber auf der anderen Seite ist es wirklich schwer, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Doch mittlerweile sehe ich es nicht mehr als Schwäche, sondern als Geschenk an. Denn diese Eigenschaft macht mich zu etwas Besonderem. Als Künstler kann das massive Vorteile haben.

Michael Bublé