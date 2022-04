Der bekannte Schauspieler Michael Degen ist tot. Der 90-Jährige starb nach Angaben des Rohwolt-Verlages am Samstag (09.04.) in Hamburg. "Wir trauern und verneigen uns vor einem Menschen und Künstler, der mit seiner Wärme und Begeisterung berührte und mitriss, und dessen vielseitiges Werk bleiben wird", heißt es in einer Mitteilung. Woran Michael Degen starb, ist bisher noch nicht bekannt.

Degen war einem großen TV-Publikum vor allem dank der ARD-Krimiserie "Donna Leon" bekannt. Darin verkörperte er jahrelang den "Vice-Questore Patta". Zuvor hatte der Künstler in zahlreichen klassischen, modernen und unterhaltenden Rollen auf wichtigen Bühnen sowie in Film und Fernsehen Erfolge gefeiert. Er arbeitete mit Regiegrößen wie Peter Zadek, Claude Chabrol und Ingmar Bergman zusammen und inszenierte auch selbst.

Michael Degen wurde 1932 in Chemnitz als Sohn jüdischer Eltern geboren, wuchs aber in Berlin-Tiergarten auf. Um seinen vier Jahre älteren Bruder Adolf vor den Nationalsozialisten zu schützen, schickten Degens Eltern ihn über Dänemark und Schweden nach Palästina. Im selben Jahr deportierte die Gestapo seinen Vater. Michael Degen und seine Mutter tauchten während des zweiten Weltkrieges mit falschen Identitäten unter. Beide überlebten nur mithilfe eines Berliner Ehepaares, welche Mutter und Sohn in einer Laubenkolonie verstecken. Später emigrierte Michael Degen nach Israel, kehrte aber nach zwei Jahren wieder nach Deutschland zurück. Seine Erinnerungen verarbeitete der Schauspieler unter anderem in seiner Autobiografie “Nicht alle waren Mörder” (1999), welche 2006 von der ARD verfilmt wurde.