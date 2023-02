Auch 14 Jahre nach seinem Tod lebt Michael Jacksons Musik weiter. Nicht nur das: Die Songs des King of Pop sind eine Menge Geld wert. Zu Lebzeiten veröffentlichte Michael Jackson 78 Singles auf 19 Studioalben. Wie das US-amerikanische Branchenblatt "Variety" erfahren haben will, soll nun die Hälfte der Rechte an seinem Musikkatalog verkauft werden. Den Wert schätzt man auf 800 bis 900 US-Dollar. Kein Wunder: Allein "Thriller" (1982) gehört zu den meistverkauften Alben aller Zeiten.

Sony schloss in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe großer Deals ab. Zuletzt erwarb das Unternehmen Bruce Springsteens Verlags- und Tonträger-Kataloge für rund 600 Millionen Dollar. Für die Rechte an Bob Dylans Musik soll Sony 150 bis 200 Millionen Dollar bezahlt haben. Auch der britische Sänger Phil Collins und seine Genesis-Kollegen, Gitarrist Mike Rutherford und Keyboarder Tony Banks, verkauften für rund 300 Millionen Dollar einen Teil ihrer Musikrechte an das US-Unternehmen "Concord". Alles lachhaft kleine Summen, verglichen mit Michael Jacksons Hinterlassenschaften.



Und auch jüngere Stars treten immer öfter die Rechte an ihren Songs ab. Aktuellstes Beispiel: Justin Bieber. Mit nur 28 Jahren verkaufte der Sänger Anfang des Jahres seine Songrechte an den Musik-Investmentfonds "Hipgnosis Songs Capital". Für 200 Millionen Dollar soll der Deal über 290 Lieder beschlossen worden sein, wie unter anderem das "Wall Street Journal" berichtete.



Besonders während der Corona-Pandemie entschlossen sich viele Musikstars, die Rechte an ihren Songs abzutreten. Kein Wunder, gingen ihre Einnahmen unter anderem durch abgesagte Konzerte zurück. In den vergangenen Jahren haben etwa Neil Young, Shakira, die Red Hot Chili Peppers die Rechte an ihrer Musik verkauft.