Die großzügige Zahlung geht an die " Make-A-Wish"- Stiftung , die seit mehr als 40 Jahren Träume erfüllt. Jordan ist schon seit 1989 an Bord und aktuell ihr Chefbotschafter. "Ich kann mir kein besseres Geburtstagsgeschenk vorstellen als zu sehen, wie andere sich mir anschließen, um Make-A-Wish zu unterstützen", ließ Jordan wissen. "Damit jedes Kind die Magie erleben kann, wenn sein Wunsch wahr wird."

Jahr für Jahr scheffelt der einstige Held der Chicago Bulls, mit denen er in der NBA zahlreiche Titel holte, Dollar mit seiner eigenen Marke aus dem Nike-Universum. Der "Air Jordan" ist und bleibt ein Verkaufsschlager. Von dem Basketball-Stiefel wurde im Vorjahr das mittlerweile 37. Modell rausgebracht. 1985 war der "Air Jordan I" auf den Markt gekommen, was den Beginn seines äußerst lukrativen Milliarden-Geschäfts markierte.

Aber auch auf dem Feld sorgte Jordan für klingelnde Kassen. Von 1984 bis 2003 kassierte er allein durch Spielerverträge mehr als 90 Millionen Dollar. Im Vergleich zu heutigen Top-Spielerin ein beinahe lächerlicher Wert, doch damals stand "His Airness" damit meist allein an der Spitze der Gehaltsspirale.

Auf dem Feld war Jordan gnadenlos, mit Gegnern und Mitspielern. "The Last Dance", die 2020 erschienene Serie über sein letztes Jahr bei den Bulls (97/98), zeigte dies ungeschminkt. Als Besessener ging MJ zu Werke, galt lange als bester Basketballer der Geschichte. Nicht erst seit LeBron James zuletzt den ewigen Punkterekord von Kareem Abdul-Jabbar übertraf, gibt es aber auch andere Meinungen.

Jordan ließ den Wechsel an der Spitze unkommentiert. Überhaupt spricht er selten öffentlich. Der Besitzer der Charlotte Hornets konzentriert sich lieber auf sein Business und wohltätige Arbeit. So zahlte er beispielsweise Millionen für zwei Krankenhäuser in seiner Wahlheimat, darunter die "Michael Jordan Family Medical Clinic".

Zwei weitere Einrichtungen sollen in Jordans Heimatstadt Wilmington/North Carolina entstehen. In allen vier Häusern werden Menschen mit geringem Einkommen und ohne Krankenversicherung behandelt. "In den letzten 34 Jahren war es eine Ehre, dabei zu helfen, so vielen Kindern ein Lächeln und Glück zu bringen", so Jordan zur aktuellen Stiftungsspende: "Die Stärke der Kinder zu sehen - in der schwierigsten Zeit ihres Leben - war wirklich eine Inspiration."