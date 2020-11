Und nun - ausgerechnet am Tag der US-Wahl - meldete sich Michael Wendler auf den vormals noch als "zensiert" eingestuften Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook. In einer zwölf Minuten langen Videobotschaft rudert er zurück, fühlt sich unverstanden. Er sei kein "Aluhut-Träger", nennt sich selbst "Corona-Realist" oder auch "Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker".

Wenn man so was loslässt wie er, hab ich dafür kein Verständnis. Das ist Schwachsinn.

Wiedersehen möchte Manfred seinen Sohn übrigens "nie wieder". "In meinem Leben hat der nichts mehr zu suchen", sagte er in unserem Videointerview. Das Verhältnis ist zerrüttet. Auch ein Enthüllungsbuch hat der Vater geschrieben, in dem er seine Sicht der Dinge darlegt.

Außerdem kündigte der Wendler in seiner Videobotschaft seine baldige Rückkehr nach Deutschland an, vielleicht am Jahresende. Das muss er auch, denn dann startet ein Gerichtsverfahren am Dinslakener Amtsgericht gegen ihn. Dem 48-Jährigen wird Beihilfe zur Vereitelung der Zwangsvollstreckung vorgeworfen. Es geht um die Insolvenz der Plattenfirma CNI Records, Musikrechte und viel Geld. Sollte Michael Wendler verurteilt werden, dürfte eine Wiedereinreise in die USA schwierig werden.