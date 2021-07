Prozess geschwänzt: Haftbefehl gegen Michael Wendler

Vor dem Amtsgericht Dinslaken sollte Michael Wendler eigentlich am Dienstag als Angeklagter erscheinen - doch der 49-Jährige dachte nicht daran.

Das Gericht geht davon aus, dass dieses Zwangsmittel angemessen und erforderlich ist, um den Angeklagten dazu zu bringen, an der Hauptverhandlung teilzunehmen.

Ob der Schlagersänger nun auch in den USA, wo er mit seiner Frau Laura lebt, gesucht und sogar von dort abgeschoben werden könnte, sei nicht klar, hieß es weiter. Ein Sitzungshaftbefehl nach § 230 II Alt. 2 StPO wird von der Polizei vollstreckt. Der Angeklagte muss in einer JVA bis zum nächsten Verhandlungstermin bleiben.

Am Vorabend des Prozesses hatte Wendlers Anwalt beantragt, seinen Mandaten von der Pflicht zu entbinden, persönlich nach Dinslaken zu kommen. Das Gericht hatte das allerdings abgelehnt.

Im Prozess geht um Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen. Deswegen war ein Strafbefehl erlassen worden, gegen den Wendler Einspruch einlegte. Und genau dieser sollte am Dienstag verhandelt werden.