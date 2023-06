20.04.2023 | Alles Fake: KI komponiert Duett von The Weeknd und Drake

Es wäre eine echte Musik-Sensation gewesen: Tagelang kursierte auf Spotify, TikTok und Co. der Track "Heart In My Sleeve". Der Song ist angeblich ein Duett von Drake und The Weeknd, das im Netz innerhalb kürzester Zeit viral ging. 600.000 Mal wurde es auf Spotify gestreamt. Die Musiker hatten damit aber gar nichts zu tun! Der Song entspringt der Feder einer Künstlichen Intelligenz. Wer ihn produziert hat, ist aber unklar.

Die Musiker sind davon gar nicht begeistert. "Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt", kommentierte Rapper Drake den Song auf Instagram. Mittlerweile wurde der Track von sämtlichen Streamingdiensten gelöscht. Die Universal Music Group, das Label der beiden Musiker, veröffentlichte eine Mitteilung, in der das Unternehmen eine Urheberrechtsverletzung durch KI anprangerte. Das berichtet unter anderem das Billboard Magazin. The Weeknd hat sich bisher nicht zu dem Song geäußert. Bildrechte: IMAGO / Cover-Images

18.04.2023 | Jugendsünde: Kylie Jenner düste im "geklauten" Auto durch L.A.

Dieses Szenario kennen wohl viele: Die Eltern schlafen nachts und die Teenager schleichen sich aus dem Haus. So zumindest erzählt Kylie Jenner gegenüber dem Modemagazin "Homme Girls", sei es damals in ihrer Jugendzeit zu Hause unter dem Dach von Kris Jenner regelmäßig abgelaufen. Die Unternehmerin sei zudem "immer mit dem Auto" in die Stadt gefahren und habe dafür den Wagen ihrer Mutter geklaut. Die aufregende Nachtwelt von Los Angeles sei für sie und ihre Freundinnen "eine völlig neue Welt" gewesen.

Dabei ging sie auch sicher, dass sie zu Hause war, bevor ihre Eltern aufwachten. Doch ganz ungeschoren ist die heute 25-Jährige nicht davon gekommen. Wie sie erzählt, wurde sie einmal von ihrer Mutter erwischt: "Meine Mutter hat mich einmal erwischt und wir hatten eine große Unterhaltung. Sie sagte: 'Ich weiß, dass du jeden Morgen um 4 Uhr nach Hause kommst, und das darf nie wieder passieren!'" Kylie Jenner hat sich in ihrer Jugend oft heimlich aus dem Elternhaus geschlichen und den Wagen ihrer Mutter geklaut. Bildrechte: dpa

17.04.2023 | Emma Watson: Zum 33. Geburtstag zeigt sie sich überraschend persönlich

Nach einer längeren Auszeit von den sozialen Medien hat sich Emma Watson mit einigen privaten Schnappschüssen und überraschend persönlichen Worten zurückgemeldet! Der Grund: Die Schauspielerin feiert ihren 33. Geburtstag. In dem Post auf Instagram beschreibt sie, was sie in der Zwischenzeit alles erlebt und gemacht hat: "Ich habe surfen gelernt (schlecht), bin auf Pferden geritten (das ging besser), habe eine Menge Therapie gemacht (jaaa, Therapie!)."

Sie habe außerdem einen Hund in Mexiko adoptiert und sich von ihren Großeltern verabschieden müssen, die offenbar gestorben sind. Sie habe sich eine Zeit lang "sehr traurig" und "angepisst" wegen vieler Dinge gefühlt. Und sie habe "mehr über die Liebe gelernt und was es heißt, eine Frau zu sein." Nach ihrer Auszeit von den sozialen Medien meldet sich Emma Watson auf Instagram zurück. Bildrechte: Getty Images

17.04.2023 | Haben Shawn Mendes und Camila Cabello beim Coachella geknutscht?