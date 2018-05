Ein netter Abend mit Familie oder Freunden, die statt Wein oder Blumen für die Gastgeber eben Spenden für bedürftige Kinder mitbringen: Eine Idee, die Michaela May sofort überzeugt hat. Die 66-Jährige hat bereits mehrmals SOS-Kinderdörfer besucht, um sich die Arbeit vor Ort anzusehen. Ziel der Einrichtungen ist es, Kindern in Not ein normales Familienleben zu ermöglichen.