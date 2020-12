Corona-Krise Erlebte selbst häusliche Gewalt: Schlagersängerin Michelle

Das Ansteigen häuslicher Gewalt in der Corona-Krise geht an Sängerin Michelle nicht spurlos vorbei. Sie selbst musste in ihrer Kindheit und Jugend ähnliche Erfahrungen machen, wuchs bei einer Pflegefamilie auf - und lebte zeitweise sogar auf der Straße. Zwar ist die Schlagersängerin daraus gestärkt hervorgegangen, dennoch gilt ihr Mitgefühl den aktuell betroffenen Kindern.