Seit mehr als 60 Jahren steht Mick Jagger auf der Bühne - als Rolling Stone und auch solo. Letzteres war er in seinem bewegten Privatleben allerdings selten. Zu sehr pflegte er sein Image als Womanizer. Seine Frauen und Liebes-Abenteuer verewigte er in zahlreichen Songs. "Can't get no satisfaction", "Brown Sugar", "As Tears Go By"...