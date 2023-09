Seit mehr als 60 Jahren steht Mick Jagger auf der Bühne - als Rolling Stone und auch solo. Letzteres war er in seinem bewegten Privatleben allerdings selten. Zu sehr pflegte er sein Image als Womanizer. Seine Frauen und Liebes-Abenteuer verewigte er in zahlreichen Songs. "(I can't get no) satisfaction", und "Brown Sugar" sind nur zwei Beispiele.

Mick Jagger: Der brave Schüler?

Mick Jagger hat in seinen 80 Lebensjahren nach eigener Aussage mehr als 4.000 Frauen verführt. Im SZ-Interview sagte er 2010: "Ich hatte Spaß. Und ich wollte berühmt sein. Reich. Begehrt." Forever young? Auch mit 80 rockt Mick Jagger noch die Bühne. Bildrechte: dpa





Das alles hat er ohne Zweifel erreicht. Dabei begann seine Karriere überraschend brav. Während seiner Schulzeit in den 1940er- und 50er-Jahren war noch nicht abzusehen, dass aus dem zierlichen Michael Philip Jagger - so sein Geburtsname - ein Enfant terrible des Rock 'n' Roll werden könnte.

Der 16-Jährige Mick Jagger (oben rechts) im Sportverein seiner Schule. Bildrechte: dpa

Kirchenchor, BWL und Rock 'n' Roll

Mick Jagger galt in den 1960ern als Rebell, dabei stammt er aus wohlbehütetem Hause: gute Noten, Mitglied im Kirchenchor - ein Vorzeige-Sohn.



Geboren 1943, wächst Mick Jagger im beschaulichen Dartford in der Nähe von London auf. Nach dem Abitur studierte er mit einem Stipendium in der Tasche BWL an der "London School of Economics and Political Science" - einer Elite-Uni. Er brach das Studium allerdings nach nur wenigen Monaten ab. Ein erster Anflug von Rebellion?



In London traf er seinen ehemaligen Schulfreund Keith Richards wieder. 1962 gründeten sie gemeinsam mit Brian Jones, Charlie Watts und Bill Wyman ihre eigene Band: die "Rolling Stones". Der Rest ist Musik-Geschichte.

Die "Rollings Stones" zu Beginn ihrer Karriere. Bildrechte: dpa

Mick Jagger: Sie ist ein Model und sie sieht gut aus?

Schon vor seinem großen Durchbruch datete Mick Jagger am liebsten Models - oder wie es damals noch hieß: Mannequins. Als seine erste offizielle Freundin gilt Chrissie Shrimpton, die kleine Schwester des britischen Topmodels Jean Shrimpton.



Chrissie begleitete Mick Jagger in den Pop-Olymp - wurde nach den ersten großen Erfolgen aber sehr schnell wieder fallen gelassen.

Junge Liebe: Chrissie Shrimpton - in den Swinging Sixties ein angesagtes Model - und Mick Jagger. Bildrechte: imago images/United Archives International

"Can't get no satisfaction": Mick Jagger und die Frauen

1965 landeten die "Stones" mit "I Can't Get No Satisfaction" ihren ersten internationalen Hit. Bereits ein Jahr später soll Mick Jagger Stars wie Brigitte Bardot oder Tina Turner gedatet haben.



Pikant: Tina Turner und Mick Jagger sollen sich in den 60er-Jahren am Rande eines Konzerts kennengelernt haben - bei dem Tina mit ihrem damaligen Mann Ike auftrat. Bestätigt haben die beiden ein Techtelmechtel nie, allerdings verband sie bis zu Tina Turners Tod eine enge Freundschaft. 2021 schwärmte sie: