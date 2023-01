In Kenia sind ein Viertel der Menschen Analphabeten. Bildrechte: Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP

In vielen afrikanischen Ländern ist Bildung für alle keine Selbstverständlichkeit. In Kenia sind beispielsweise rund ein Viertel der Menschen noch immer Analphabeten und in abgelegenen Gegenden kann es vorkommen, dass 100 Kinder gleichzeitig unterrichtet werden. Immerhin: Die Situation bessert sich und der Besuch einer Grundschule ist mittlerweile kostenlos. Nach wie vor aber ein großes Problem: vielerorts fehlen Lehrer und Schulen.

Hier knöpft Ballermann-Star Mickie Krause an. Der 52-Jährige hat jüngst bereits seine vierte Schule auf dem afrikanischen Kontinent eröffnet. In Ukunda, im Süden Kenias, sind in den vergangenen Monaten mehrere Klassenräume für 140 Kinder entstanden. "Ich weiß wie gut es mir geht, ich weiß wie gut es uns in Deutschland geht und wie wichtig Bildung ist. Hier den Kindern Bildung zu ermöglichen, gibt ihnen die Chance auf eine bessere Zukunft. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit", so Krause gegenüber BRISANT.