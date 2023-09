Miley Cyrus: So hart war ihre Zeit als Kinderstar bei Disney Hannah Montana

In den 2000er-Jahren war Miley Cryus noch ein Teenie - doch für Schule, Freunde und Co. blieb kaum Zeit.

In den 2000er-Jahren war Miley Cryus noch ein Teenie - doch für Schule, Freunde und Co. blieb kaum Zeit. Bildrechte: dpa

In der Serie "Used To Be Young" auf ihrem TikTok-Channel lässt Miley Cyrus ihre Karriere Revue passieren und erzählt von ihren Zwölf-Stunden-Tagen - mit gerade einmal zwölf Jahren!



In einem Alter, indem andere die Schulbank drücken, sich mit Freunden treffen und sich vielleicht zum ersten Mal verlieben, blieb Miley Cyrus nicht viel Zeit für ein Privatleben. Denn: Mit zarten zwölf Jahren war sie bereits das Aushängeschild des Disney-Channels, musste tagein, tagaus arbeiten und ihre Serie promoten.