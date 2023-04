Auffallend: Die 19-Jährige trägt einen unübersehbaren Ring an ihrer linken Hand und hält ihn lächelnd in die Kamera.

Ich habe dich jetzt drei Sommer geliebt, Schatz - ich will sie alle 🤍

Moment mal - "drei Sommer"? So lange soll sich das Paar doch noch gar nicht kennen! Der "Stranger Things"-Star hat mit diesen Worten das Lied "Lover" von Sängerin Taylor Swift zitiert. Das Lied besingt eine perfekte unperfekte Liebesbeziehung und ist durchaus unter dem Begriff "Schnulze" zu verbuchen. Ein romatischer Song, verliebte Blicke in die Kamera und ein vielsagender Ring an der linken Hand: Viele Indizien, die laut "Hollywood Life" eindeutig für eine Verlobung von Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi sprechen.