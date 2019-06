Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Berlin ist mein Zuhause, hier bin ich aufgewachsen. Aber der Ursprung - es gibt ja so eine Songzeile in einem meiner Lieder vom ersten Album - 'Fahr' ab und zu nach Hause, Deine Wurzeln haben Durst.' Das wohnt in mir und das dringt immer stärker hervor. Deswegen will ich irgendwann mal an die Küste ziehen und dort dann meinen Lebensabend verbringen.