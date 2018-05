Beamte der Kriminaltechnik nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf, wie die Staatsanwaltschaft in Freiburg und das Polizeipräsidium in Offenburg mitteilten. Im Einsatz sei auch ein Experte des Landeskriminalamtes. Nach Angaben des Freizeitparks war das Feuer womöglich in der Lagerhalle ausgebrochen und habe dann auch die angrenzende Attraktion "Die Piraten von Batavia" erfasst - eine Anlage, in der Besucher Bootsfahrten machen konnten.