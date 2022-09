Wahrheit oder Gerücht? Ehe-Krise bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Seit nunmehr sechs Jahren sind Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack ein Paar - auch beruflich. Geht es auf "Immer wieder sonntags"-Tour, sind die beiden gemeinsam im Wohnmobil unterwegs.



Die Öffentlichkeit ließen sie immer wieder an ihrer Liebe teilhaben. Sowohl ihre Verlobung als auch die Hochzeit feierten sie in Schlagershows mit Florian Silbereisen - und einem Millionenpublikum vor den Fernsehbildschirmen.



Was Hoffnung macht: Trotz des vermeintlichen Fremdflirts hat Stefan Mross das Vertrauen in seine Ehefrau nicht verloren.