Es war der Moment beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" 2019: Stefan Mross geht vor Lebensgefährtin Anna-Carina Woitschack auf die Knie und hält vor einem Millionenpublikum um ihre Hand an. Die Braut in spe sagt Ja - und Showmaster Florian Silbereisen bietet sich als Trauzeuge an. Beim "Frühlingsfest" sollte es dann so weit sein: eine Hochzeit vor laufender Kamera - und später eine Familienfeier im kleineren Kreis.