Ob mit Anna-Carinas Rückzug auch die kurzfristige Absage ihrer Teilnahme an der Quiz-Show "Wer weiß den sowas?" mit Kai Pflaume zusammenhängt? Dort wollte die Sängerin eigentlich mit Ehemann Stefan als Rate-Team auftreten. ARD-Angaben zufolge wird derzeit ein Ersatztermin gesucht.

Damit nicht genug soll Stefan Mross sich vom Familien-Wohnmobil getrennt haben, wie er der "Bild" angeblich bestätigte. Als Grund für diesen Schritt soll er die hohen Spritkosten sowie die "nicht rosigen" Zukunftspläne für Tourneen angeführt haben.



Zuletzt habe das Paar fast 300 Tage pro Jahr in seinem rollenden Luxus-Liebesnest verbracht - sogar den Heiligabend.



An Tournee-Terminen dürfte es Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in naher Zukunft eigentlich nicht mangeln. Laut Plan geht das Paar ab Anfang Januar auf große "Immer wieder Schlager"-Tour mit rund 30 Konzerten.